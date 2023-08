Vídeo: lixo espacial é registrado em Alegrete

Moradores foram surpreendidos por uma luz intensa que cruzou o firmamento em velocidade, sendo capturado em vídeos e compartilhado nas redes sociais. O interesse atraiu a atenção de astrônomos amadores e especialistas.

Um dos registros em Alegrete, ​​foi feito por Matheus Carioca, que testemunhou a passagem do objeto luminoso enquanto estava na rua Venâncio Aires, no centro da cidade.

O Observatório Espacial Heller & Jung, situado em Taquara, também capturou imagens do evento e contribuiu com uma análise minuciosa do público. Segundo Carlos Fernando Jung, diretor da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon) na região sul e proprietário do observatório, uma análise indicou que a fonte da luz era a reentrada de um estágio superior de um foguete russo na atmosfera terrestre. Essa fase é classificada como lixo espacial, uma vez que não possui mais utilidade após cumprir sua função.

O foguete em questão foi identificado como o Soyuz SL-4 R/B, lançado em 22 de agosto de 2023 no Cazaquistão. A previsão de reentrada era conhecida e a trajetória estimada indicava que o objeto cruzaria os céus desde a região do Uruguai, atravessando o Brasil até chegar à região Norte. Os dados do observatório apontaram que a reentrada ocorreu às 23h39min53s e durou até 23h41min31s, totalizando mais de um pouco de trajetória visível.

A atmosfera terrestre causa resistência a objetos em reentrada, levando-os a uma queima intensa devido ao calor gerado pelo atrito. Carlos Fernando Jung explicou que esse processo de queima leva à cobertura dos objetos, muitas vezes resultando em fragmentos que se desprendem e se desintegram.

Embora a maioria dos componentes se desintegrem durante o processo de reentrada, alguns materiais resistentes podem sobreviver e atingir o solo, o que torna qualquer reentrada de lixo espacial perigosa. Ainda não há informações sobre o local exato de onde quaisquer fragmentos podem ter caído.