Deputado Zucco propõe a criação do Foro de Brasília, um contraponto ideológico ao Foro de São Paulo

O alegretense, deputado federal Zucco (Republicanos-RS), protocolou o requerimento de criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Direita Conservadora. O Foro de Brasília vai reunir deputados e senadores identificados com a pauta conservadora. A ideia é promover debates, discutir teses políticas, econômicas e sociais, bem como fortalecer a luta em torno das liberdades democráticas.

De acordo com Zucco, é preciso dar sequência ao trabalho de organização iniciado pelo presidente Jair Bolsonaro, responsável pela criação e unificação de um espectro político delimitado. “O presidente despertou na população esse sentimento de patriotismo, dos valores cristãos, da pauta de costumes. Mostrou que o liberalismo econômico pode conviver com o bem-estar da população mais pobre. Liberdade econômica, empreendedorismo, menos burocracia, redução da carga tributária e um amplo espectro de programas sociais”, destacou o Parlamentar.

O Foro de Brasília nasce para ser o contraponto ideológico ao Foro de São Paulo, organização que reúne partidos políticos e organizações de esquerda. “A direita conservadora está sob forte ataque e precisa se reorganizar. A semente está lançada e agora vamos correr atrás das 198 assinaturas necessárias para a criação do Foro de Brasília. Já iniciamos a coleta de apoios com a participação de representantes do PP, PL e Republicanos”, ressaltou Zucco.

O deputado acrescenta que, após a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Direita Conservadora, o próximo passo será o mapeamento de lideranças, dirigentes, setores, entidades e organizações que queiram contribuir com essa construção.

Assessoria de Comunicação Deputado Federal Zucco