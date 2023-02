Alegrete forma a primeira turma de nutrição no polo da UNIASSELVI

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O momento foi marcado por muita emoção e pelo sentimento de dever cumprido. Essa é uma data histórica para o polo : a turma foi a primeira a colar grau desde o início do curso em março de 2019.

Na solenidade, os formandos celebraram a conquista do tão sonhado diploma de ensino superior, ao lado de seus familiares, amigos, tutores, autoridades do município e equipe administrativa do polo.

De acordo com a tutora – nutricionista Samara Reis, ao total foram 17 alunos do curso de nutrição.

A cerimônia festiva de formatura também contou com os cursos Superiores de Administração, Educação Especial, Gestão de Recursos Humanos, Marketing, Logística e Pedagogia.