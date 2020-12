Mulher sobrevive, porque depois de tantas facadas, marido imaginou que ela já estivesse morta

Compartilhe















Um relato no perfil de uma jovem no Facebook, pode ter chocado a muitos. Mas demonstrou uma grande coragem diante de uma situação que é de conhecimento de todos, pois todos os dias há registros de agressões contra às mulheres, porém, nem sempre é exposto desta forma, que impressiona pelos detalhes e crueldade mas, também, pelo destemor em colocar em uma rede social uma realidade que deve alertar e deixar um recado a todas mulheres, que não se calem diante da violência doméstica.

A descrição é de uma moradora de Manoel Viana de 48 anos. Por não ter perfil, ela solicitou que a filha colocasse no Facebook. A jovem começa desta forma: minha mãe pediu para eu postar o milagre que Deus fez na vida dela. Depois deste início vem o relato minucioso da vítima, de como tudo ocorrera. Acompanhe:

No dia 4 de dezembro de 2020 acontecia algo que vai deixar marcas para o resto da minha vida. Fui espancada quase até a morte, mas existe um Deus grande na minha vida que me guardou até o amanhecer.

Imaginando que estava sem vida, (ele), me arrastou e me tirou do interior da casa. Talvez iria dar um fim no meu corpo, porém, não conseguiu e me deixou ali, jogada na calçada, até que a vizinha percebeu e acionou a Brigada Militar. Na sequência, veio a enfermagem e começaram os primeiros socorros pra salvar minha vida, isso, em minha cidade. Eu fui entubada para conseguir chegar com vida em Alegrete e, ali, começou a corrida contra o tempo para que eu pudesse fazer esse relato. O autor da vida(Deus) não largou minha mão, esteve comigo o tempo todo e usou cada médico que estava ali. Naquele momento, foi uma corrida porque cada segundo era um milagre. Deus é maravilhoso, ele me guiou em todos os momentos, desde as primeiras facadas ele não soltou minha mão. Como os médicos falaram: seu caso foi um desafio para medicina, mas que tudo foi em razão do autor da vida estar comigo.

Agradeço a equipe médica que cuida de mim com todo amor e carinho, principalmente, ao médico José Fábio que tem cuidado de mim desde o dia que dei entrada da UTI, tem se emocionado comigo em cada lágrima que cai, mas sei que vou passar por essa. Não está sendo fácil mas o pior já passou.

Eu sempre via as reportagens de agressão contra às mulheres, porém, nunca pensei que fosse acontecer comigo. Sei que muitas não tiveram a sorte que eu tive e muitas vidas foram ceifadas. Entretanto, na minha vida, aconteceu um grande milagre. Obrigado meu Deus por cuidar de mim.

Para finalizar, a vítima conclui: essa é a minha história eu sobrevivi em meio de tanta dor e o monstro deste episódio é o meu marido.

No dia da entrevista a filha disse à reportagem que a mãe já está no quarto e aos poucos se recuperando. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil desde o dia do crime. O acusado estava foragido. A reportagem teve autorização da vítima para a publicação, porém, optou por não expor o nome dessa mulher de muita coragem e fibra.

Foto ilustrativa