Derly é recebido com emoção ao retornar a Alegrete, depois de 70 dias de luta pela saúde

Que a alegria do Senhor seja renovada sobre você neste dia como um remédio eficiente, o Espírito Santo enxugue suas lágrimas e você receba ânimo novo para viver os planos e as promessas. Dele pra você e sua casa– provérbios 17: 22

Foram 70 dias em que as famílias Riberio, Soares e Guterres se voltaram para buscar tudo o que foi possível para que o profissional, esposo, pai, avô, filho e irmão, Derly Ribeiro Soares, recobrasse a sua saúde e retornasse para casa. A sua chegada, no dia 9, foi motivo de lágrimas, sorrisos e muitos abraços, pois foram dias de fé, angústia, saudade e muita oração.

Ele esteve internado na Santa Casa de Alegrete, quando chegou travado das costas, até descobrirem aqui que era uma bactéria e não sabiam onde havia se alojado. Por ajuda dos médicos Dr Alessandro Paim ( Alegrete) e do alegretense neurocirurgião, Vinicius Castro, que atua no hospital da PUC em Porto Alegre ele foi transferido e lá passou por dezenas de exames e fez o tratamento. Nesse meio tempo, no mês de abril, retornou a Alegrete e continuou o tratamento aqui na Santa Casa, e como estava debilitado, foi acometido por uma pneumonia e voltou ao São Lucas da PUC.

Durante todo esse tempo, a esposa professora Cleide Guterres, esteve de pé firme no Hospital em Porto Alegre, sempre confiante de que ele venceria. – Acredito que a doença vem, também, para que possamos entender muita coisa em nossas vidas e a dar valor a tantas situações que acontecem, no dia a dia, e não percebemos. Agradeço a Deus e a todos, pois só quem passa por momentos como esse sabe o quanto somos desafiados a crer e sermos fortes, enfatiza.

– Eu fiquei tão mal que não conseguia pensar em nada. Fui daqui mal e urrava de dor, porém o tratamento e dedicação de toda a equipe de médicos enfermeiros e técnicos da Santa Casa e do Hospital a PUC estou de volta a minha cidade, família e amigos, disse emocionado. Conta que a bactéria quase entrou no coração e se isso acontece ele não resistiria.

Derli comentou que ama Alegrete e que quando estava melhor, só pensava em voltar para casa, sua família, a mãe Juraci com 88 anos, seus netos aos quais ama demais. “Os amigos são bálsamo em nossas vidas e sei que eles sofreram e oraram por mim e peço a Deus que abençoe a cada um deles, citou. Estar de volta no meu “bolicho” e rodeado de gente que ama não tem explicação, enfatiza.

O fotógrafo aposentado, de 66 anos, tem uma gama de amigos em Alegrete que se abalaram com que ele passou. O irmão Vando Soares comentou que era tanta gente orando, e de tudo que e religião, que só agradecem, pois sabem do poder e força da oração.