Trio de mulheres incentiva a leitura, vendendo e doando livros em praça

Embora a pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” de 2024 tenha revelado que mais da metade dos brasileiros (53%) não leram nenhum livro no ano passado, Ana Lúcia Vargas, Merlen Alves e Graciele Serpa têm insistido, desde o mês de dezembro, na venda de livros no Brique da Praça de Alegrete.

As três fazem parte da Sociedade Literária Rui Neves, ligada ao Coletivo Multicultural de Alegrete, associação essa, que foi homenageada na Feira do Livro de Alegrete, edição de 2023.

Leitoras assíduas, decidiram vender o acervo de livros usados e novos na época do Natal, porém a receptividade foi tão grande, que as mesmas optaram por darem continuidade à atividade.

Contam que foi uma grata surpresa receber tanta procura por diferentes tipos de literatura, de pessoas de variadas idades e profissões.

Os mais procurados são os de cultura gaúcha, os da área da história e filosofia e os livros espíritas.

Também estão à venda os livros “Sedimentos”, uma compilação de textos dos integrantes da Sociedade Literária, o “Cartas de Afeto”, organizado por Ana Lúcia e Merlen, o “Seis Pequenos Contos de Amor”, de Paulo Amaral e “As melhores micronarrativas escritas por nós no WhatsApp”, escrito durante a pandemia, por um grupo de amigos alegretenses.

Além dos livros para venda, em baixo custo, são disponibilizados livros e revistas para doação, numa cesta de “Pegue e Leve”.

Elas comentam que muitos amigos têm passado pela praça para uma compra, uma conversa ou um chimarrão.

O trio aproveita para deixar um contato à disposição, se alguém tiver livros literários em bom estado para fazer doações, podem contatar pelo 55984187290 (Graciele). Neste sábado (10), elas estarão mais uma vez no Brique da Praça, véspera do Dia das Mães.

Fotos: Alisson Machado