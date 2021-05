Santa Casa de Alegrete presta homenagem aos profissionais da Saúde. “Enfermagem é amar e respeitar a vida”

Compartilhe















Fotos Arquivo: antes da pandemia

Na semana de 12 a 20 de maio comemoramos a Semana da Enfermagem, inicialmente o dia 12 de maio é alusivo ao Dia do Enfermeiro/Dia Mundial da Enfermagem e termina em 20 de maio com a comemoração do Dia do Auxiliar e Técnico de Enfermagem, ambas as datas reconhecidas pelos órgãos e conselhos da classe.

Na Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete, a equipe de Enfermagem é a maior em número de colaboradores, contando com 02 auxiliares de enfermagem, 198 técnicos de enfermagem e 29 enfermeiros diretos na assistência de enfermagem nas unidades de internação clínica, cirúrgica, psiquiátrica, pediátrica, cuidados intensivos adultos e neonatal, urgência e emergência, unidade transfusional, oncologia, ambulatório de gestante de alto risco – AGAR, central de materiais e esterilização e centro cirúrgico. Conta ainda com 23 técnicos de enfermagem e 09 enfermeiros na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h, 07 técnicos de enfermagem no auxílio e preparo aos exames no Centro de Diagnóstico por Imagem, 11 técnicos de enfermagem na Central de Diluição de Medicamentos, 01 técnico de enfermagem do trabalho junto ao Departamento de Saúde Ocupacional, 05 técnicos de enfermagem na coleta e preparo de materiais para exames junto ao Laboratório de Análises Clínicas e 01 enfermeira auditora.

Os técnicos de enfermagem são responsáveis por todos os cuidados de enfermagem prestados aos pacientes: curativos, verificação de sinais vitais, administração de medicamentos, administração de dietas, higiene corporal e as demais, alem de outras funções específicas e, os enfermeiros são os responsáveis pela supervisão da equipe, planejamento, coordenação e avaliação da assistência de enfermagem, além de procedimentos privativos a esta classe.

A enfermagem é de responsabilidade técnica da enfermeira Taiana Silva Ribeiro há mais de uma década, onde é prezado e trabalhado constantemente a humanização do atendimento aos pacientes e a qualidade da assistência de enfermagem prestada através de capacitação da equipe e reuniões periódicas. Também importante salientar que a diretora operacional desta instituição também é a enfermeira Tailise Ribeiro Lemos. Mostrando que a enfermagem tem competência e está preparada para ocupar amplos e importantes espaços dentro de um estabelecimento de saúde, além de mostrar a valorização destes profissionais por parte da empresa.

Taiana enfatiza que “se orgulha da equipe com que trabalha, a qual presta atendimento em diversos setores e diversas situações, desde o nascimento de um ser humano até a hora da sua partida.

Que a enfermagem é um profissão nobre, que junto com os demais membros da equipe multidisciplinar, salva vidas, mas é a profissão que permanece mais tempo junto ao paciente, prestando todo o cuidado necessário para a recuperação do mesmo”.

Afinal, entendemos que todo o dia é dia de ressaltarmos a importância do trabalho e contribuição da enfermagem para com os cuidados dos pacientes e proteção da saúde nos hospitais. A contribuição destes profissionais visa a melhoria da qualidade da assistência de saúde em todos os lugares em que atuam.

A Enfermagem é uma das poucas profissões na área da Saúde que consegue mesclar a humanização com a parte científica de forma completa, coesa, sem perder o foco. Ao mesmo tempo em que estão atentos às orientações médicas e aos cuidados pertinentes à função, conseguem levar uma palavra de consolo, de esperança, carinho, não apenas ao paciente, mas também ao seu familiar.

Na atualidade, diante do cenário dramático e ameaça à saúde com a pandemia pelo COVID – 19, a população se volta à enfermagem, dando indícios de reconhecimento ao seu trabalho. Mas além do reconhecimento, esta classe de profissionais, merece ser respeitada e conhecida a cerca de suas competências e do seu valor a humanidade. Uma das formas de luta desta categoria esta em votação a PL 2564/20 sobre o piso salarial da enfermagem.

Enfermagem é cuidar de alguém que nunca vimos antes, mas mesmo assim tentarmos fazer o melhor por ela. Enfermagem é amar e respeitar a vida! E para fazer tudo isso, precisamos muito mais do que conhecimento técnico-científico, precisamos ter o dom, precisamos gostar de gente, pois passamos as nossas vidas a cuidar e salvar vidas.

