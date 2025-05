Desacelere, seu bem maior é a vida; Alegrete adere à campanha do Maio Amarelo

Com o tema Desacelere: seu bem maior é a vida foi lançada na última segunda-feira (5) a campanha Maio Amarelo 2025, que tem por objetivo ressaltar a importância da prudência e do respeito às normas de trânsito para preservar a vida. Durante todo o mês serão realizadas ações para conscientizar os condutores sobre trânsito seguro.

Dados de 2023 do DataSUS, do Ministério da Saúde, mostram que a cada 15 minutos uma pessoa morre em decorrência de acidentes de trânsito no Brasil.

Naquele ano foram registrados 34.881 óbitos no trânsito, um aumento de 987 óbitos em comparação com os dados de 2022. Excesso de velocidade, distração ao volante e desrespeito às leis foram as principais causas. Já em relação a acidentes ocorridos apenas em rodovias federais, dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mostram que, em 2024, foram registrados 73.121 acidentes, resultando em 84.489 feridos e 6.160 mortos.

Foi quarto ano consecutivo de aumento no número de mortes em estradas federais, com alta de 10% em relação a 2023. O feriadão prolongado do Dia do Trabalho registrou 98 mortes nas rodovias federais do país. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (5) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os acidentes deixaram, ainda, 945 pessoas feridas.

Em Alegrete, a prefeitura através da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, do secretário Uilliam Rodolfo de Almeida, numa parceria com o Centro de Formação de Condutores (CFC) de Alegrete, através do diretor Sérgio Ulisses Nogueira, estão engajados nas ações globais do movimento Maio Amarelo.

A campanha deste ano traz como temas centrais “Desacelere: Seu bem maior é a vida” e “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, buscando sensibilizar a população para a importância da segurança e da responsabilidade no trânsito.

O Maio Amarelo, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 11 de maio de 2011 como parte da Década de Ação para a Segurança no Trânsito 2011-2020, se consolidou como um movimento internacional de conscientização sobre a segurança viária. Ao longo do mês de maio, diversas atividades e campanhas serão realizadas em Alegrete para alertar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre os riscos de comportamentos inadequados no trânsito e a importância de adotar práticas seguras para preservar vidas.

A agenda do Maio Amarelo 2025 inclui blitz educativas em pontos estratégicos da cidade, escolinhas de trânsito voltadas para crianças das séries iniciais, bate-papos sobre trânsito seguro com alunos do ensino médio em diversas instituições educacionais e a inovadora “Rústica pela Vida”, que visa fomentar a participação ativa da comunidade.

A Secretaria enfatiza aos cidadãos alegretenses a refletirem sobre suas atitudes no trânsito: “Como está meu comportamento? Tento sair mais cedo para evitar correria? Respeito os limites de velocidade? Como pedestre, estou consciente das distrações que o uso do celular pode causar?”

“Desacelerar a vida como um todo. Muitas infrações como não uso de equipamento obrigatório, ultrapassar o sinal vermelho estão ligadas ao uso de celular. De certo modo as pessoas estão aceleradas no uso do celular. Elas estão dirigindo e estão trocando mensagens, ouvindo ou falando ao celular e essas infrações estão ligadas a esse comportamento excessivamente acelerado”, destaca o Presidente da Associação Nacional dos Detrans (AND), Givaldo Vieira.