Farsul divulga relatório e projeta R$ 72,82 bilhões de dívida dos produtores rurais gaúchos

Uma nota técnica divulgada na última segunda-feira (5), pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) detalhou a dívida rural do Estado, com base em levantamento utilizando dados de instituições financeiras. A nota indica que a dívida consolidada do produtor gaúcho é de R$ 72,82 bilhões, sendo 36,75 bilhões referentes a custeio e R$ 36,07 bilhões em investimentos.

Se considerados apenas os valores com vencimento em 2025, são R$ 22,32 bilhões em custeio e R$ 5,41 bilhões em investimentos. Segundo o manifesto, a concentração de vencimentos em curto prazo, cerca de 38% do total a vencer, deve ser monitorada de perto pelas instituições financeiras e pelos formuladores de políticas públicas, “pois representa um ponto de pressão relevante sobre a liquidez e o equilíbrio financeiro dos produtores”.

A nota da Farsul reitera ainda a posição inicial da entidade em favor de medidas especiais no contexto de endividamento e de quebra de safra. “Medida de securitização (reunião de diversas dívidas em uma única, de longo prazo) se faz necessária e deve começar pelos produtores que já estão inadimplentes e/ou muito próximos de inadimplirem”, encerra o documento.

A reportagem do PAT produziu há alguns dias uma notícias sobre as principais dívidas que os produtores da região adquiriram ao longo dos anos. Conversando com um produtor do ramo da soja de Manoel Viana que não quis se identificar, ele acabou relatando que as dificuldades são imensas ao longo do processo da safra.

“Olha, eu sou produtor há muito tempo e já passei por muita coisa, desde as safras boas e as ruins como as duas últimas, porém, eu te digo que o nosso endividamento ele se divide em maquinário, arrendamento, custo de transporte e até mesmo estrutura de trabalho, pois quando a safra não é boa, ficamos numa “sinuca de bico” se absorvemos o prejuízo ou tentamos plantar mais e torcer para o tempo ajudar e termos uma colheita boa”, destacou.

“Nós temos um custo bem elevado, o maquinário ultrapassa a casa do milhão os insumos agrícolas de veneno e adubo custam mais de 25 sacas por hectare e mais mais umas 10 para pagar o arrendamento e só ai se vai e com a perda com a seca, tudo isso cresce e a produção cai pela metade e com isso minha dívida está batendo na casa dos R$ 2milhões no somatório das últimas safras que foram ruins”, completou.

Fonte: Farsul