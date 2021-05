Despedida de Carlos Menote comoveu famíliares, colegas e amigos

Compartilhe















A perda de pessoas que se destacam por vários motivos, não apenas como seres humanos, profissionais, mas pelo conjunto é tudo motivo para potencializar o sentimento ausência.

Ontem(15), a despedida do caminhoneiro Carlos Menote teve um grande impacto entre os colegas e familiares. As mensagens sempre tinham a incredulidade de que ele perdeu a batalha contra esse vírus que ainda se mantém muito resistente e ceifando vidas. As redes sociais foram “inundadas” de homenagens e palavras de carinho.

Embora haja um percentual considerável de pessoas vacinadas, os cuidados precisam ser mantidos. O uso da máscara, higienização das mãos e álcool em gel. Alegrete chegou a 217 vítimas fatais do vírus desde o início da pandemia há mais de um ano.

A rede de postos Primeiro, assim como, uma legião de amigos, incluindo ex-colegas, parceiros no tradicionalismo entre outros o acompanharam em um grande cortejo até o Cemitério Municipal de Alegrete. As duas filiais dos postos fecharam para que todos os funcionários e amigos pudessem se despedir de Carlos.

Em nome da direção, eles realizaram e enviaram ao PAT uma mensagem e um vídeo feito para homenagea-lo.

Veja:

A Rede de Postos Primeiro, através de sua direção e colaboradores, presta uma singela homenagem ao amigo Carlos Menote Marques de Oliveira Filho, que nos deixou na manhã de sábado (15/05), vítima da COVID-19, essa doença cruel e implacável que tem afetado a todos nós.

Fica a lembrança de um amigo sempre disponível, companheiro e muito divertido. Um profissional exemplar que nos enche de orgulho e nos honra por ter feito parte da família Posto Primeiro.

Vá em paz, amigo. Que Deus te receba de braços abertos para outras campereadas.

🙏🏼😢💔

A esposa Adriane Aurélio fez o seguinte post:

” Eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida, meu esposo, meu amor, meu companheiro…E agora como vai ser? Sinceramente…. não sei

Perdi aquele que cuidava de mim, que batalhava na estrada pra não deixar faltar nada pra mim,para nossos cavalos e nossas cadelas…

Aquele que amava ser caminhoneiro…

Nesses dias de angústia,eu soube porque ele sempre dizia que aqueles eram mais que um grupo,uma família.

Sou muito grata pelo carinho de todos…

Por saber que ele era muito querido por muitos.

Meu amor vou te amar eternamente….