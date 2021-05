Preocupante: agora já são 72 detentos infectados com a Covid no presídio de Alegrete

Compartilhe















Na última semana, a notícia de que havia sido identificado um surto da Covid-19, no Presídio Estadual de Alegrete, repercutiu até fora do Município.

Inicialmente, pelo menos 23 pessoas tiveram diagnóstico positivo para coronavírus. Apenados foram isolados e as visitas se mantêm suspensas pelo menos até 26 de maio. Além disso, a Susepe e a Secretaria de Saúde do Município acompanham os casos e, todos os detentos estão recebendo atendimento médico.

Em contato com o administrador, Cledir Pies, no final da tarde de ontem(15), ele confirmou que mais resultados foram positivados.

Sendo assim, totalizou até então, 72 apenados e seis agentes da Susepe estão infectados com o vírus.

Destes pacientes, dois presos estão hospitalizados, os demais seguem em isolamento e recebendo o atendimento médico necessário, destacou Cledir.

O surto de Covid entre agentes da segurança pública e detentos no Presídio Estadual de Alegrete foi confirmado na última quarta-feira (12). Naquele período, o administrador destacou que mais apenados iriam realizar o teste, com resultado nesta última sexta-feira, chegando ao número de 72 presos e seis agentes.

Os casos começaram no dia 6 de maio. No mesmo dia, os que apresentaram sintomas foram encaminhados para a realização do teste RT-PCR. Na sequência, mais 60 apenados fizeram o teste, assim como, 12 agentes.

O presídio tem capacidade para 81 detentos, mas sempre esteve com uma superlotação e, segundo informações da Susepe, na noite de ontem, havia 157 apenados. Se considerar este número, fica em torno de 45% da população carcerária infectada com a Covid-19.

No PEAL atuam 30 agentes e, no último dia 29 de março, todos tomaram ao menos a primeira dose da vacina da Astrazeneca/Oxford contra a Covid-19 e aguardam o período para receberem a segunda dose no final de junho.

A reportagem do PAT acompanhou e fez um post sobre a vacinação. Acompanhe: