Detentos realizaram prova para certificação do ensino fundamental e médio

Uma iniciativa da Administração do Estabelecimento Prisional, com a intervenção do seu Setor Técnico, que realizou todo o processo de inscrição dos apenados e aplicação das provas.

No total, 32 apenados realizaram as provas, com o objetivo de alcançarem a conclusão do ensino fundamental ou médio.

É preciso reconhecer e agradecer aos profissionais da da Santa Casa



O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) é uma prova gratuita e voluntária, servindo para conceder periodicamente “certificados de conclusão de ensino fundamental”, e de “certificados de conclusão de ensino médio” para quem não teve oportunidade de concluir os estudos na idade escolar adequada para jovens e adultos residentes em liberdade no Brasil , no Exterior e para detentos.

Apenado em regime domiciliar é preso por tráfico de drogas

O diretor do Presídio, Willian Cipriano, destaca a importância da aplicação das provas do ENCCEJA no âmbito do Sistema Prisional, uma vez que, disponibilizando essa oportunidade às pessoas privadas de liberdade, estamos executando de forma efetiva os processos de ressocialização e, consequentemente, de retorno dessas pessoas à sociedade.