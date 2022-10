O pequeno Ronald, de 4 anos, encanta e surpreende em competições de Velocross

Ronald Roos Mautone é filho de Ingrid Danielli e Ronaldo Mautone ( palitinho), ele é a terceira geração apaixonada pelo velocross. A paixão pelas motos, corridas e adrenalina está no DNA.

Ronald é neto e filho de pilotos e está seguindo no mesmo destino.

A mãe disse ao PAT que ele foi muito esperado por todos(família e amigos) e quando ainda estava na barriga dela, ganhou uma moto do avô Sandro e bisavô Miltom(bugio).

Desde então, a moto ficou “guardada” à espera do momento em que ele estivesse “pronto”. E, aos dois anos, o início foi com a bicicleta, mas não demonstrou muito interesse em pedalar e passaram-se mais dois anos.

Em uma manhã, ele acordou e falou para os pais que desejava andar de bike, os ” assustando” – sorri Ingrid.

“Falamos que ele tinha que aprender pelo menos andar com as rodinhas, pois ainda não sabia, mas Ronald sempre foi muito decidido olhou para nós e falou ” eu sei sim, andar”- narra.

Para surpresa dos pais, ele subiu na bike e andou como se já fizesse aquilo há muito tempo, além disso, passou mais uns dias e pediu para o pai “arrumar” a moto que ele queria andar.

Os pais o alertaram que ele deveria aprender a andar de bicicleta sem rodinhas para então, ter equilíbrio na moto. “Tiramos as rodinhas e lá veio outra surpresa, ele saiu andando e passou a cobrar para arrumar a moto. Ronaldo por ter a oficina, que herdou do José Roberto Mautone( palito), tinha a missão para a transformação da moto”- declara.

Desta forma, chegou o grande dia, da pilotagem do pequeno. O pai Ronaldo, passou todos os conhecimentos que também foi passado pelo seu pai José Roberto para o filho de 4 anos Ronald.

Sendo assim, Ronald já participou de dois veloterras em Alegrete e teve excelentes resultados com dois troféus: um de 3° lugar e outro de 2° lugar, assim como, um Arrancadão na cidade de Uruguaiana, onde ficou com o 4° lugar.

“Ronald por onde passa, encanta a todos pois sempre é o menor e nunca demostra medo, aos desafios de pista.”- disse a mãe.



Ronaldo, o pai do pequeno prodígio, desde pequeno teve todo apoio do avô de Ronald, José Roberto Mautone (palito), em mecânica e incentivo nas corridas em toda a Fronteira Oeste. Assim, fundaram a loja de bicicletas e motos, onde após a morte do piloto conhecido Palito, o filho Ronaldo deu continuidade no trabalho. A loja fica na rua Vitorino Portela, bairro Vera Cruz.





“Cada corrida que Ronald se desafia e mostra seu talento, temos certeza que o avô (Palito) lá de cima vibra, pois desde antes de sua morte sempre dizia que onde estivesse iria ver o “ticatica” pilotando”- conclui.