É preciso reconhecer e agradecer aos profissionais da da Santa Casa

A gratidão é um sentimentos que vem ganhando adeptos e visibilidade nos últimos anos, principalmente, no período de pandemia. Essa foi uma das palavras mais usadas para agradecer quem estava salvando vidas, quem teve uma segunda chance e também tantas outras situações.

Mesmo assim, em vários momentos, percebe-se que há o descontentamento por algumas pessoas em relação ao atendimento médico em Alegrete, por esse motivo, a jovem Mirella Almeida decidiu fazer um agradecimento em razão de que a tia foi salva pelo excelente atendimento que iniciou com os técnicos do Samu, depois com os médicos e profissionais da Santa Casa de Alegrete, e finalmente com a equipe do hospital de Ijuí

A alegretense pontua que a tia, Maria Eloisa de Almeida, 65 anos, teve um mal súbito na última semana e o atendimento recebido em Alegrete fez toda diferença.

“Eu acredito que as coisas boas precisam ser compartilhadas. A minha tia sofreu um infarto e recebeu um atendimento maravilhoso. O SAMU chegou em minutos, já fizeram o primeiro atendimento na própria ambulância. Dentro do hospital, as enfermeiras e os médicos foram incríveis e na terça pela manhã ela já foi para Ijuí, onde fez um cateterismo e já está em casa. Os médicos Sandro Carbonel e John Lennon salvaram a vida dela”- descreve.

Mirella acrescentou que muita gente só sabe criticar a Santa Casa de Alegrete, mas também, é preciso reconhecer o trabalho imprescindível que os profissionais desempenham.

“Ela teve o infarto as 4h30 e às 8h do dia seguinte, já estava se deslocando para Ijuí. Realizou o cateterismo no mesmo dia e colocou dois stents. A recuperação foi muito boa e já retornou para casa. Os médicos de Ijuí elogiaram bastante a Santa Casa. Se não fosse o atendimento rápido das enfermeiras e dos médicos (Sandro Carbonel e John Lennon), assim como, do SAMU, ela não teria resistido”- conclui.