Detran e CFC adotam medidas para reduzir risco nos exames durante a bandeira preta

Compartilhe















Com o Estado em bandeira preta, o DetranRS adotou uma série de medidas para conter o avanço da pandemia, mantendo o atendimento mínimo à população, especialmente às pessoas que precisam da CNH para trabalhar. Evitando aglomerações nos locais de prova e reduzindo o número de contatos pessoais dos examinadores, foi preciso suspender as provas teóricas e reduzir o número de vagas para exames práticos em 50%.

Em Alegrete, os serviços tiveram uma redução conforme estipula o decreto e os cuidados foram redobrados para prevenção, tantos dos alunos como os instrutores.

Segundo informações do próprio Detran, o prazo para conclusão do processo habilitação está interrompido, portanto, não há prejuízo para o candidato que adiar a realização do exame em razão do momento excepcional, com novas cepas do vírus, alto risco de contágio e colapso do sistema de saúde. O Detran entende que é preciso manter esse serviço essencial, mas reforçando as medidas de segurança para proteger a saúde de servidores, instrutores e candidatos.



Como o serviço é considerado essencial, sendo o DetranRS classificado como órgão de segurança pública, os exames foram mantidos, mas com suspensão dos teóricos devido à aglomeração em espaços fechados e redução das vagas para práticos.

A determinação do DetranRS é para uma redução de 50% dos exames na bandeira preta em relação à bandeira vermelha, pelo menos até 19 de março, ou seja, de 11 mil vagas semanais, passa a 5,5 mil semanais. Os exames serão intercalados: uma semana categorias A e B (moto e carro), e na seguinte, caminhões e ônibus (C, D e E).

Com relação às provas teóricas, o DetranRS suspendeu a aplicação em salas, mas o serviço continua nos CFCs que aplicam exames remotos, com o acompanhamento online dos examinadores do DetranRS. Hoje, 30 CFCs já aplicam esse serviço, e há previsão de mais 30 na semana que vem, acrescentando novos CFCs a cada quinzena.

Provas agendadas

As agendas de exames teóricos e práticos serão reavaliadas diariamente, podendo ocorrer eventuais cancelamentos. Não é possível ter previsibilidade a longo prazo, por isso, candidatos com exames agendados e que não tomarem a iniciativa de adiá-los, deverão entrar em contato com o Centro de Formação de Condutores na data marcada para a prova, antes de se deslocar ao local de exame, para confirmar sua realização.

Provas canceladas

Quem não conseguir realizar prova por cancelamento no DetranRS, deverá solicitar ao CFC um novo agendamento, sem necessidade de pagamento de nova taxa.

Júlio Cesar Santos Fotos: Gilberto Piccoli Fonte: DetranRS