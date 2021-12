Dezembro de 2020 X dezembro de 2021: cesta básica subiu 20%

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através do Procon realizou mais uma pesquisa sobre o preço da Cesta Básica, referente ao mês de dezembro.

Em comparação com o mês de novembro, houve um pequeno aumento de preço. Pela pesquisa de novembro, o maior valor da cesta básica ficou em R$ 235,90 e no mês de dezembro em R$ 245,40.

O menor preço da cesta básica em novembro foi de R$162,52. Já em dezembro, foi de R$ 158,73, uma pequena redução. O preço médio da Cesta Básica se manteve em R$210,21.

Comparado ao mês de dezembro de 2020, onde o maior valor estava em R$ 213,36, o menor valor de R$ 158,73 e o preço médio era de R$ 195.78, houve um acréscimo médio de aproximadamente 20%.

Foram quinze estabelecimentos visitados pelos técnicos do Procon, onde foram pesquisados trinta e três (33) itens da cesta básica. A pesquisa analisou o preço, não levando em consideração critérios como marca ou qualidade dos produtos. A pesquisa completa está à disposição na página do Procon, no site da Prefeitura Municipal.