Teste da Covid para assintomáticos nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 23 de dezembro, na ESF Bento Gonçalves (antigo PAM), a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria da Saúde, estará realizando coletas de testes de antígeno para detecção de Covid-19 em pessoas assintomáticas.

As coletas serão das 14h às 16h. Os exames, segundo a secretária de Saúde Haracelli Fontoura, têm o objetivo de rastrear pessoas contaminadas e que não estão apresentando sintomas da doença. Serão realizados 25 testes.

Às vesperas do Natal, Alegrete não registra, até o momento, novos casos positivos e também não há registro de pacientes ativos. Desta forma, apenas três pessoas assintomáticas estão aguardando o resultado do exame. O Município já superou 90% da população adulta com a primeira dose da vacina. Diariamente, há disponibilidade de imunizantes para faixa etária acima de 12 anos e também para segunda e terceira dose, basta acompanhar a divulgação que há nos canais de imprensa e da Prefeitura. A vacinação é um dos fatores positivos para esses números.