Dezembro: o mês que marca a partida de um ex-Beatle que jamais será esquecido

Com as chegadas de Natal e Ano-Novo, famílias e amigos organizam confraternizações para celebrar todas as conquistas e refletir sobre as dificuldades enfrentadas no decorrer de 365 dias. Há outro fato que, também, é marcante para o mês 12 do ano, mas que nem todo mundo tem ciência. Em dezembro de 1980, uma das maiores lendas da música nos deixava, o memorável John Lennon.

Sem dúvidas, o ano de 1980, mais especificamente, o dia 08 de dezembro daquele ano, ficou marcado na história por um acontecimento triste, no qual, infelizmente, vitimou um ex-Beatle que tinha tudo para continuar produzindo canções inesquecíveis. Naquela noite, há 41 anos, John foi vítima de um assassinato. Perto de seu apartamento em Nova York, o cantor foi morto a tiros por um sujeito que dizia ser seu fã, repleto de motivações absurdas para cometer tal crueldade. Apesar de ter partido precocemente, John Lennon deixou um legado que será lembrado por séculos.

Um dos seus maiores clássicos, “Imagine”, até os dias de hoje, é lembrado pelos fãs da música. Inclusive, em 09 de setembro, o clássico de John completou 50 anos, o que rendeu ao ex-Beatle diversas homenagens. Na ocasião, a letra de “Imagine” foi projetada em edifícios de todo o mundo. “Imagine all the people living in peace” apareceu em Liverpool, a cidade-natal de Lennon, nas Casas do Parlamento, em Londres, na Catedral de São Paulo e em muitos outros lugares.

Yoko Ono – eterna companheira de John Lennon – em uma entrevista dada após as homenagens, disse que o cantor teria amado esse carinho e que a canção incorpora o que acreditavam juntos na época. “Ainda estamos juntos e ainda acreditamos nisso. O sentimento é tão importante agora quanto era quando foi escrito e lançado 50 anos atrás” – declarou Yoko Ono em relação á música Imagine.

Com a chegada do mês em que o incomparável John Lennon faleceu e com a proximidade do Natal, momento em que as pessoas desfrutam da companhia de familiares, amigos e partilham de sentimentos bons, a música “Imagine” volta a ser lembrada. Afinal, ela aborda exatamente aquilo que queremos para o novo ano: um mundo vivendo em paz, sem guerras, sem ganância, fome zero, entre outras coisas. Sejamos francos, é improvável, pelo menos para os próximos anos, tornar o planeta Terra um lugar ideal para todas as pessoas viver. Mas sonhar não custa nada, não é?

João Baptista Favero Marques