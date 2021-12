PRF prende homem com ecstasy e dinheiro falso na BR 290

Share on Email

Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um Prisma com placas de Criciúma que transitava pela BR 290. No veículo estavam um casal e uma criança de um ano e meio.



Ao vistoriar o automóvel, os policiais encontraram 9 comprimidos de ecstasy e 30 cédulas falsas de 50 reais em uma bolsa pertencente ao motorista.



O homem de 26 anos, natural de Estância Velha, que em julho deste ano já havia sido flagrado portando uma pistola, pinos de cocaína e crack, disse não saber que o dinheiro era falso e que a droga era para seu consumo.



Ele foi preso em flagrante, encaminhado à polícia judiciária local e responderá pelos crimes de tráfico de drogas e por portar dinheiro falso. A droga e as cédulas foram apreendidas.