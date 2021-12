Polícia trabalha sob sigilo no caso dos corpos carbonizados em veículo

Um dos crimes mais violentos da cidade, neste ano de 2021, está relacionado a dois corpos cabonizados em um carro, nas imediações da ponte do Capivari.

Um assassinato em que os corpos foram queimados ao ponto de não ter a possibilidade de identificá-los sem um exame mais detalhado e específico, neste caso, DNA.

Sendo assim, até o momento, nenhuma das vítimas encontradas no interior de um Logus incendiado, em um desvio da RS 507, foi identificada.

Um dos corpos estava no banco traseiro do veículo, já o outro no porta-malas. A polícia civil já está trabalhando na ocorrência, porém, segundo a Delegada de polícia Fernanda Mendonça, as investigações estão sob sigilo.

O 11° e 12° homicídios deste ano, em Alegrete, aconteceu na noite de quinta-feira(16), em um desvio embaixo da ponte do Capivari. O Comando Rodoviário da Brigada e os Bombeiros foram acionados devido a um carro em chamas. No local, os Bombeiros realizaram a extinção do fogo e constataram que haveria possíveis corpos que foram confirmados pela Perícia. Na sequência, a Polícia Civil assumiu a ocorrência.

Uma família esteve no local do crime , na madrugada, e disse aos Policiais que um homem estaria desaparecido desde as 17h. Também há relato de um outro homem desaparecido, porém, até o momento, a Delegada Fernanda Mendonça, não confirmou essas informações. O material(DNA), foi coletado na tarde de sexta-feira e encaminhado para Porto Alegre, para identificação do que restou dos corpos que se matêm no IML da Santa Casa.