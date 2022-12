Dezembro Vermelho alerta para doenças sexualmente transmissíveis

Share on Email

Em Alegrete, o Serviço de Assistência Especializada (SAE), da Secretaria da Saúde a Prefeitura de Alegrete, atende mais de 450 pacientes periodicamente com os medicamentos antirretrovirais para tratamento do HIV, sendo a maioria considerados indetectáveis, ou seja, que, por conta do tratamento, deixaram de transmitir o vírus.

A prevenção é a melhor forma de proteção, destaca a psicóloga Elizabeth Souza Costa, coordenadora SAE. “O uso de preservativos (masculino ou feminino) em todas as relações sexuais (oral, anal e vaginal) é o método mais eficiente para evitar qualquer tipo de contaminação”, orienta.

O status de saúde também deve ser acompanhado por indivíduos com vida sexual ativa, portanto, a recomendação é a testagem periódica.

A coordenadora explica que os testes para detectar o HIV e outras infecções estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

“Realizamos testes rápidos para a população em geral. Basta trazer documento com foto e cartão SUS”- explica Elizabeth.



O horário de funcionamento é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo telefone (55) 34224271. O endereço é avenida Tiaraju, 1969, bairro Capão do Angico.

O Dezembro Vermelho, campanha instituída pela Lei nº 13.504/2017, marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.