Dezenas de peixes morrem no lago do Parque Rui Ramos

A explicação de servidores da Prefeitura é que as últimas chuvas entupiram as bombas responsáveis pelo movimento da água, através dos jatos no lago.

Isso ocasionou uma significativa mortandade de peixes, especificamente carpas que habitam o local, totalizando um saco de lixo cheio de peixes, conforme informado pelo repórter Júlio César Santos, que esteve no local. O incidente foi percebido na manhã de hoje (11) por um trabalhador encarregado da zeladoria do parque. No mesmo dia 11, servidores da Prefeitura estavam aplicando água por meio de mangueiras para tentar movimentar a água e melhorar o ambiente para os animais vertebrados.

Além dos peixes, o lago abriga tartarugas no Parque Rui Ramos, o qual é o mais aprazível e visitado da cidade, atraindo centenas de pessoas, principalmente agora durante o verão.