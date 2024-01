Share on Email

O acidente, ocorrido por volta do meio-dia, resultou em ferimentos na motociclista, que foi atendida pelas equipes de emergência.

Segundo informações fornecidas pela Brigada Militar, a motociclista seguia pela rua Joaquim Nabuco quando teve a sua trajetória interrompida no cruzamento com a rua Luiz de Freitas. O motorista da Fiat Toro, teria cortado a frente da moto no referido cruzamento.

A mulher sofreu ferimentos e possíveis fraturas em um punho e na perna direita. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e a vítima foi removida para a Santa Casa de Alegrete. Os Bombeiros também prestaram assistência, colaborando com os procedimentos de resgate.

O médico Érico Oliveira, que coincidentemente passava pelo local no momento do acidente, ofereceu seu apoio e auxílio imediato à motociclista.

Ambos os veículos envolvidos na colisão, a moto Biz e a Fiat Toro, sofreram danos consideráveis devido ao impacto. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.