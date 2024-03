Selas de pôneis, furtadas de aposentado, eram usadas em trabalho voluntário com crianças

O choro não pode ser contido, e, de acordo com relato de José Vergílio da Silveira, ao chegar em sua chácara na manhã de hoje (30), deparou-se com a peça onde deixava as selas que usa nos pôneis em trabalhos voluntários, furtadas. Não havia mais nada.

Ele destacou que os kits que foram levados correspondem a quase 2 mil reais cada, pois são especiais e usava apenas para o trabalho voluntário com crianças e adultos especiais. Foram muitos anos de economia para conseguir adquirir o material que usava apenas nesses casos, pois dava mais segurança aos usuários. “Nesta manhã, cheguei lá e quase tive um enfarto ao ver o local arrombado e a falta das selas, pois estava certo do meu trabalho com as crianças, nesta tarde, isso faço há anos e não cobro nada – falou.

O idoso disse que realiza com alegria o trabalho, pois sabe que os pôneis fazem bem sua parte, as mães destacam isso. Além das quatro selas (completas), que são usadas apenas nos pôneis, também foram furtados um celular, uma câmera fotográfica e uma furadeira. O material estava no bairro Centenário. José Vergílio também é conhecido pelo trabalho que realiza aos fins de semana no Parque Rui Ramos. Qualquer informação sobre o material furtado pode ser repassada à Brigada Militar ou para o celular 55 99649-9296.