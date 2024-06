Quadro de saúde de Daniela Silva é estável; ela está hospitalizada no Hospital Universitário de SM

O quadro de saúde de Daniela Silva Gonçalves, de 40 anos, encontra-se estável no momento, de acordo com seu filho, Marcelo Gonçalves. A advogada residente em Alegrete foi transferida emergencialmente por ordem judicial para o Hospital Astrogildo de Azevedo e, posteriormente, para o Hospital Universitário de Santa Maria.

Marcelo informou que o diagnóstico ainda não foi definido e que diversos exames foram realizados, com outros ainda em andamento. No último fim de semana, Daniela apresentou uma complicação respiratória que exigiu intubação. “No momento, ela está estável e o quadro já não é tão grave como antes, mas ainda aguardamos o diagnóstico”, declarou Marcelo.

Daniela estava internada há mais de um mês na Santa Casa de Alegrete com um quadro grave, inicialmente sugerindo a possibilidade de uma doença reumatológica. Devido à gravidade da situação, Marcelo buscou transferência há dez dias. No primeiro momento, não havia vagas disponíveis pelo SUS, o que levou à realização de uma vaquinha para que a transferência sem a cobertura do SUS fosse feita para Santa Maria. Entretanto, com a ordem judicial, o valor arrecadado foi utilizado para cobrir valores em aberto na Santa Casa de Alegrete, conforme esclarecimento realizado por Marcelo em vídeo no dia 8. “Foi uma grande vitória conseguir a transferência dela, mas a luta ainda não acabou”, disse.

Marcelo expressou gratidão pelo apoio financeiro e pelas orações recebidas. “Estou confiante que logo ela estará novamente em casa”, concluiu.