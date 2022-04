Dia D contra influenza e sarampo acontece neste sábado em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), por determinação da Secretaria Estadual de Saúde, realiza o Dia D da campanha de vacinação contra Influenza (gripe) e sarampo no próximo sábado, 30 de abril, em todas as UBSs com sala de vacinação, das 8h às 17h. Também será disponibilizada a unidade móvel no calçadão.

Contra o sarampo, a campanha disponibilizará doses às crianças a partir de 6 meses até 5 anos (4 anos 11 meses e 29 dias), bem como trabalhadores de saúde que ainda não tenham recebido as duas doses de tríplice viral recomendadas.

Mulher grávida esfaqueia ex-amiga durante desavença familiar

Este ano, além da dose extra da vacina contra o sarampo, as crianças (6 meses a 5 anos) irão receber a vacina contra influenza, bem como idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde.

Haverá um ponto de vacinação no Hospital Militar, que vacinará contra influenza, exclusivamente trabalhadores de saúde e pessoas com 60 anos ou mais.

“Verifique junto a sua UBS o horário de vacinação, uma vez que algumas salas de vacinas estão com horário especial para vacinação infantil contra o Covid-19, onde seguem recomendações do programa nacional de imunizações que exige sala exclusiva”, destaca a secretária de Saúde, Haracelli Fontoura.

Neste dia (30), também será ofertada a vacinação da segunda dose contra Covid-19 para as crianças de 05 a 11 anos de idade que se encontram com a dose em atraso.

A vacinação infantil contra covid acontecerá somente em três salas de vacinação: ESF Bento Gonçalves/PAM, ESF Rondon e ESF CSU, das 08h às 17h.