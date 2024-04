Dia D vacinação contra a Influenza atingiu pouco mais de 700 pessoas em Alegrete

A vacinação contra gripe em Alegrete atingiu 30,22% da cobertura prevista para o Município. A vacinação continua em as todas as ESFs, com sala vacinal até o final de maio. No último sábado(13), o Dia D vacinação em todo o estado contra a influenza foram imunizados 771 pessoas. A chuva prejudicou o deslocamento das pessoas aos pontos de vacinação. Nesta fase ainda estão sendo vacinados os grupos prioritários.

O Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe em 2024. Tradicionalmente, a campanha ocorre entre os meses de abril e maio, mas este ano terá início em 25 de março, em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país.