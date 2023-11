Dia da Consciência Negra teve ato-show para celebrar a data

Share on Email

Dia Nacional da Consciência Negra: homenagens e reflexões em Alegrete.

Neste dia 20 de novembro, o Brasil celebra o Dia Nacional da Consciência Negra, data escolhida em homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo de resistência contra a escravidão. Neste dia, diversas atividades são realizadas em todo o país para destacar a importância da cultura afro-brasileira e promover a reflexão sobre a luta contra o racismo.

Em Alegrete, no domingo que antecedeu a data, um evento marcou as comemorações locais. O “Ato Show Consciência Negra” aconteceu no Parque Rui Ramos, das 15h às 19h, proporcionando uma tarde de homenagens e reflexões sobre a contribuição histórica e cultural da população negra.

O evento foi organizado pelo Núcleo de Cultura da União Operária 1º de Maio, em parceria com o Neabi IFFAR Alegrete, Neabi Unipampa Alegrete, Tramas Unipampa Alegrete, Coletivo Negro Minervino de Oliveira e Afroleal, contando ainda com o apoio da União das Associações de Bairros de Alegrete.

Durante o Ato Show Consciência Negra, o público pôde vivenciar uma programação diversificada que incluiu apresentações culturais, discursos, exposições artísticas e debates sobre a importância da preservação da memória afro-brasileira. A proposta era criar um espaço para celebrar a riqueza da cultura negra e, ao mesmo tempo, discutir desafios enfrentados pela comunidade afrodescendente.

O Parque Rui Ramos se tornou um ponto de encontro para a comunidade alegretense, que se reúne para celebrar a diversidade cultural e reforçar o compromisso com a promoção da igualdade racial. A tarde foi marcada por momentos de emoção, conscientização e fortalecimento dos laços entre os participantes.

O “Ato Show Consciência Negra” em Alegrete reforçou a importância de reconhecer e valorizar a herança cultural afro-brasileira, destacando a resistência e a contribuição significativa da comunidade negra para a construção da identidade nacional. Além disso, o evento serviu como um lembrete da necessidade contínua de combater o racismo e promover a equidade, construindo uma sociedade mais justa e inclusiva para todos.