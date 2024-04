Muita instabilidade e chuva nesta segunda e no restante da semana em Alegrete

A MetSul Meteorologia alerta para o aumento da instabilidade no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, à medida que a influência do ar mais ameno, presente no estado no dia anterior com a passagem de uma frente fria, cede lugar ao retorno do ar tropical quente e úmido em níveis baixos da atmosfera.

Com a perspectiva de volumes de chuva excessivos a extremos no final de abril e início de maio, a região sul do Brasil enfrenta um grave risco de enchentes. Uma massa de ar excepcionalmente quente sobre o país se intensificará sobre o Centro, enquanto uma massa de ar mais frio estará presente em vários dias sobre a Argentina, resultando em um grande contraste térmico nas latitudes médias do continente.

Sendo o Rio Grande do Sul uma zona de transição entre essas duas massas de ar, a instabilidade será frequente, com expectativa de chuvas intensas. A variação constante entre ar mais frio do Sul e ar mais quente do Norte gerará sucessivas áreas de instabilidade, com precipitação abundante. Este cenário lembra muito o observado na primavera meteorológica do ano anterior, durante o auge do El Niño, quando eventos extremos de chuva com enchentes atingiram o estado nos meses de setembro, outubro e novembro.

Para a cidade de Alegrete, a previsão da MetSul indica uma semana chuvosa a partir de hoje, 29 de abril, até o próximo domingo, 5 de maio, com um acumulado de mais de 130 mm. Os volumes previstos para cada dia são os seguintes: 15 mm na segunda-feira, mais de 13 mm na terça-feira, um volume muito expressivo de mais de 75 mm na quarta-feira, 17,3 mm na quinta-feira, 8,1 mm na sexta-feira, 4,9 mm no sábado e 7,5 mm no domingo.