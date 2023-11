Polo do Durasnal realiza projeto on-line para aproximar Alegrete do Brasil ao Alegrete de Portugal

A EMEB João André Figueira, Polo do Durasnal realiza um Projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de Alegrete que aproxima Alegrete do Brasil com a cidade de Alegrete em Portugal. O projeto de intercâmbio é dividido em 3 grupos da seguinte forma: Grupo 1 com alunos de 3 aos 5 anos; Grupo 2 com alunos de 6 aos 8 anos e o Grupo 3 com alunos de 7 e 9 anos.

Alunos da EMEB João André Figueira

Será uma rica experiência ao estudantes das séries iniciais, que assim vão aprender mais sobre geografia e história sabendo que existe outro Alegrete em Portugal. No Brasil, além de nosso Município existe a cidade de Alegrete no Piauí.

O projeto na EMEB João André Figueira acontece de forma online, onde em um primeiro momento os professores reuniram-se para informações sobre a metodologia da atividade.

A escola realizou na manhã do dia 16 o primeiro encontro com alunos do 1° grupo, quando puderam apresentar o que já conhecem sobre cada país. No dia 17 houve o encontro dos alunos do 2° e 3° grupo para integração e troca de experiências e aprendizagens.