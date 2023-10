Dia da Criança| Muitas lojas abriram as portas no domingo

O movimento nas ruas e lojas foi positivo, à medida que as famílias aproveitaram a oportunidade para antecipar os presentes para os pequenos.

Algumas pessoas, como a aposentada Amelia Ramos, avó de cinco netos, aproveitou a ocasião para adquirir mimos especiais. “É um momento que eles esperam ansiosamente por um presente”, disse Amelia com um sorriso, revelando seu orgulho de avó coruja.

O comércio de Alegrete ofereceu uma variedade de opções de presentes, incluindo roupas, calçados, brinquedos, livros e muito mais.

A abertura do comércio neste domingo foi possível devido a um acordo entre o Sindilojas de Alegrete e o Sindicato dos Comerciários de Alegrete. O documento assinado por ambas as entidades autorizou e estabeleceu as condições para a atividade deste setor. Conforme o acordo, as lojas puderam abrir das 14h às 20h, totalizando seis horas de trabalho.

Essa iniciativa contribuiu para impulsionar o comércio local. Com a adesão das lojas e o apoio das entidades sindicais, a abertura do comércio no domingo beneficiou os consumidores que durante a semana trabalham.