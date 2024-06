Dia da mídia- o gigante poder por meio eletrônico ao alcance de qualquer pessoa

Nos últimos tempos tem se intensificado o poder da mídia sobre as pessoas, seja a falada, escrita, televisada ou até aquelas repercutidas nos meios virtuais, influenciando nos seus comportamentos em sociedade. Assim é que, impulsionados pela massiva difusão nos veículos de comunicação, principalmente dentre as classes sociais de menor poder econômico, o poder da mídia ficou ainda maior.

Isso é verídico e a equipe do Portal Alegrete Tudo testemunha o quanto o trabalho produzido por essa mídia influência a comunidade local, regional do país e até fora dele – com as centenas de matérias aqui veiculadas que contam a história e fatos de Alegrete. Notícias do PAT, por exemplo, pedindo ajudando a pessoas doentes, mostra a força dessa mídia em que ao tomar conhecimento a solidariedade humana reverbera em favor de quem mais precisa.

Por outro lado, essa influência tem que ser tomada por uma responsabilidade de imparcialidade e a verdade com o que se veicula, porque especialmente em relação a parte mais pobre da população uma vez que, na sua maioria, formada por pessoas com pouca instrução, em face do que acabam tomando como verdade absoluta tudo o que é veiculado, justamente por não possuírem meios ou condições de discordar daquilo que é divulgado.

A influência gerada pela mídia tem atingido patamares tão altos, que tem tornado a questão ainda mais séria e preocupante até por sua abrangência porquanto impõe moda, induz a um consumo desnecessário repercutindo, inclusive, no mundo jurídico com a elaboração de leis diante de ocorrências episódicas com alguma influência na vida das pessoas.

Para o advogado matogrosense, José Ricardo Costa Marques Corbelino relata em um artigo que, atualmente, a mídia se faz cada vez mais presente em nosso cotidiano, tornando-se um verdadeiro instrumento de manipulação social e dominação cultural. As informações recebidas pelas mais diferentes mídias, principalmente pela televisão, exercem forte influência nos hábitos e costumes da população com grande poder de manipulação, ditando regras de conduta e de consumo, constituindo-se num importante veículo de transmissão de informação e de formação de opinião, pois sabe-se que o seu grande papel não é apenas noticiar um novo produto, mas fazê-lo uma nova necessidade.

Temos, portanto, que a função dos meios é influenciar os receptores, e essa influência pode ser maior se o receptor não dispuser da totalidade das ferramentas para sua análise. José Ricardo Costa Marques Corbelino