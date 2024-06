Unidade Militar de Alegrete poderá construir uma ponte provisória no Corredor Gentil Carlesso

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Prefeitura buscou prontamente o auxílio do 12º Batalhão de Engenharia e Combate, por meio do Comandante Ten. Cel. Miguel Ângelo Guterres Dalcin, para solicitar a montagem emergencial de uma transposição móvel no local.

Todos os trâmites documentais necessários já foram encaminhados. E, na manhã desta sexta-feira, dia 21, a SAPDR acompanhou os militares, sob o comando do Cap. Rosembergue, a fim de avaliar a situação in loco.

Fã Clube Mabelle Garantidos promove festa surpresa nos 28 anos de Matteus

A partir da avaliação, será gerado um relatório que irá para a avaliação da Organização Militar em Santa Maria, que ordenará a execução da obra aqui no Município. Permanecemos no aguardo das próximas decisões e, desde já, agradecemos pelo pronto atendimento desta Unidade Militar, salientou o Prefeito de Alegrete.

Em paralelo a isso, já está sendo montado o processo licitatório emergencial, que será encaminhado na próxima segunda-feira, dia 24, para a reconstrução desta ponte em sua totalidade.