Capelinha de Nossa Senhora Mãe de Deus na BR 290 está sem água da fonte

Um alegretense residente em Capão da Canoa, RS, tem uma rotina especial sempre que visita sua cidade natal, Alegrete. A parada obrigatória é na capela de Nossa Senhora Mãe de Deus, onde realiza suas preces. Recentemente, ele lamentou a ausência da água que fluía de uma cacimba na localidade, uma fonte que, segundo ele, nunca secava, mesmo nos períodos de seca mais intensa.

Em busca de respostas, o PAT contatou Vera Amaral, responsável pelo local, ela destacou que já está sendo providenciado o conserto. Existe a necessidade de trocar os canos. Há uma pessoa encarregada de fazer o serviço e logo a água já estará fluindo novamente no local.

Sobre a fonte:

A história da fonte está profundamente ligada à devoção de Vera Fonseca do Amaral e sua família. Emocionalmente abalada após um grave acidente envolvendo seu filho Luciano, Vera encontrou conforto na fé e prometeu dedicar um espaço especial a Nossa Senhora de Schoenstatt se seu filho se recuperasse. O acidente, que ocorreu em 1995 nas proximidades do Museu do Gaúcho, deixou Luciano gravemente ferido, resultando em diversas cirurgias e um período de coma.

“Eu sempre acreditei na recuperação do meu filho, mesmo diante das circunstâncias difíceis”, compartilhou Vera Amaral, relembrando os momentos de angústia e esperança durante o tratamento de Luciano, que incluiu até mesmo uma viagem a Lyon, na França, para procedimentos médicos especializados.

Determinada a cumprir sua promessa de gratidão, Vera encontrou resistência inicial ao buscar água para a fonte. “Fui falar com o dono do campo na época, mas ele não nos permitiu acesso à água de sua fonte por motivos pessoais”, revelou Vera. Persistente, ela encontrou uma alternativa viável com a ajuda de colaboradores, que resultou na descoberta de água no local planejado.

“A água jorrou quando trouxemos as pessoas para abrir o local, e instalamos 200 metros de canos para garantir que a fonte se tornasse uma realidade”, relembrou Vera. Desde sua inauguração em 2000, o local tem atraído visitantes devotos de Nossa Senhora, que também expressam sua gratidão com imagens e placas em ação de graças.

Para Vera Amaral, a presença da imagem de Nossa Senhora na fonte é um símbolo contínuo de fé e esperança para todas as famílias que enfrentam momentos difíceis. “Cada vez que venho aqui e vejo a imagem, sinto uma emoção profunda ao saber que outras famílias encontraram conforto e solução para seus pedidos através da intercessão de Nossa Senhora”, concluiu emocionada.