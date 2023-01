Dia de conhecer os semifinalistas do 42º Efipan

A sexta-feira (27), reserva quatro jogos eliminatórios no 42º Efipan. A hora derradeira para a gurizada Sub-14, perdeu dá adeus a competição.

O primeiro jogo das quartas de final reúne São José x Peñarol (17h30min). De um lado um Zequinha que representa uma das forças do futebol gaúcho. Do outro, o sangue latino na força uruguaia.

A equipe do São José 4ª colocada na fase classificatória emplacou três vitórias, perdeu para o Olímpia e registra um trunfo para cima do Inter.

O Peñarol quinto colocado na fase inicial, vem de duas vitórias e dois empates. Perdeu o clássico uruguaio frente ao rival Peñarol e empatou contra o Inter. Um confronto muito igual e equilibrado, até pelo comparativo das campanhas até aqui.

Argentino Juniors e Palmeiras jogam às 19h. O time da Argentina cravou três vitórias na 1ª fase e encerrou na posição 3 do G8, venceu os peruanos, o Olímpia e o Flamengo, porém foi batido pelo Defensor e Inter. Já o Palmeiras, sexto colocado conseguiu vencer só Universitário e Flamengo. Um jogo surpresa que não tem favorito.

Às 20h30min, jogam Defensor x Olímpia. Um invicto time uruguaio, ostenta um empate com o Grêmio e ganhou todos os demais confrontos na primeira fase. Já o Olímpia, penúltimo classificado somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. Os paraguaios ganharam do Palmeiras e São José. O favoritismo é todo do Defensor pela excelente campanha no torneio.

Fechando a fase de oito avos do Efipan 2023, o clássico Grenal, vitimado pela acerbada rivalidade não terá a presença de torcidas organizadas. Uma punição acalentada por roubo de faixa, pichações, ameaças via redes sociais e depoimentos acerca de ocorridos no último confronto.

Grêmio x Internacional jogam às 22h, o tricolor gaúcho está invicto, empatou com o Defensor e venceu todas as outras quatro partidas, inclusive com uma goleada sobre o eterno rival. O colorado amargou a última vaga entre os oito classificados. Com apenas 5 pontos em 15 disputados, venceu o Argentino Juniors, empatou com Palmeiras e Peñarol, perdeu para o Zequinha e Grêmio. Amplo favoritismo para o lado azul no clássico que vai apontar um semifinalista do maior torneio infantil sul-americano.

As bilheterias do estádio abrem às 17h, e os ingressos para o setor de geral serão comercializados por R$ 5,00 (Cinco Reais). Na arquibancada o valor é de R$ 15,00 (Quinze Reais) e o pavilhão custa R$ 20,00 (Vinte Reais).

Foto: Paulo Germano