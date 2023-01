Câmara de Alegrete decreta luto de três dias pelos dez anos da tragédia da Kiss

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Kaleu, filho de alegretenses, realiza o sonho de jogar o Efipan

A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) preparou um cronograma que inclui intervenção de colagens de frases, exibição de documentário, vigília e missa.

As ações realizadas têm como intuito preservar a memória daqueles que partiram e construir um futuro seguro para os que aqui ficaram”, pontua a entidade. A intervenção foi nomeada “27 de janeiro: resgatar a memória é construir o futuro”.

Para o presidente Luciano Belmonte, a dor é ainda maior, quando é ignorada. “Nossos gestos de solidariedade somam-se a outros tantos, contra a omissão, para que tragédias como essa nunca se repitam”.

“Pai e delegado”, esses são os personagens de golpe que está deixando vítimas em pânico

O vereador Fabio Perez reforça as palavras do presidente e acrescenta: omissão coletiva gera barbárie. Na gabinete da presidência, ainda se manifestaram a vereadora Dileusa Alves e o vereador Moises Fontoura, que destacaram a presença de jovens alegretenses entre as vítimas, o que causa comoção até hoje em nossa cidade. “Solidariedade e indignação”, pontuaram.