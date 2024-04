Dia de evocar e agradecer ao guerreiro São Jorge

Share on Email

Por essa razão, a história conta que Jorge foi decapitado em 23 de abril. Essa data seria lembrada posteriormente como o dia de homenagens ao santo. São Jorge é reverenciado tanto entre católicos quanto entre umbandistas.

O santo é uma figura bastante popular em todo o Brasil, e neste dia 23 as homenagens acontecem em todo o país. Aqueles que acreditam em São Jorge amanheceram hoje evocando sua imagem, como a idosa Ninon Jardim, do bairro Progresso, que afirma que a fé é o elo poderoso entre os seres humanos e Deus.

Ninon Jardim agradecendo ao Santo

Outra família, devota do Santo, é a de Virgínia Fernandes Antunes (in memoriam) e até hoje preserva , em um quadro, a imagem dele, mantendo viva a fé em São Jorge. Maria Constança Fernandes lembra que, devido a um problema de saúde de um familiar, oraram muito e nesta terça-feira (23) ele saiu do hospital e voltou ao seu lar.

Jorge, conhecido como “o grande mártir”, foi martirizado no ano 303. A seu respeito, muitas histórias foram contadas. Temos poucos fundamentos históricos, mas o suficiente para percebermos que ele existiu e que vale a pena pedir sua intercessão e imitá-lo.

Ele pertenceu a um grupo de militares do imperador romano Diocleciano, que perseguia os cristãos. Jorge renunciou a tudo para viver apenas sob o comando de nosso Senhor e seguir o Santo Evangelho.

São Jorge não queria estar a serviço de um império perseguidor e opressor dos cristãos, contrário ao amor e à verdade. Foi perseguido, preso e ameaçado, tudo com o objetivo de fazê-lo renunciar ao seu amor por Jesus Cristo. Por fim, São Jorge renunciou à própria vida e acabou sendo martirizado. Ele viveu sob o senhorio de Cristo e testemunhou o amor a Deus e ao próximo. Que ele interceda para que sejamos verdadeiros guerreiros do amor.

No fim desta tarde, haverá uma carreata em homenagem a São Jorge, que partirá do Largo da Estação Férrea até o Ilê Santa Bárbara – Templo de Jane da Padilha. Todos estão convidados a doar alimentos não perecíveis e a participar da mobilização que tem como objetivo arrecadar alimentos para um dos asilos da cidade.