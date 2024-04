Carreta tomba com carga de soja na estrada do São João

Grande parte do produto caiu da carroceria e será perdida pelo produtor. A carroceria do veículo ficou destruída.

Neirton Franklin, que arrenda terra para o produtor Augusto Pestana, Alexandre Renz, que planta soja em sua propriedade, disse que na manhã deste dia 23, trabalhadores da granja estavam transferindo a soja de baldes para sacos na tentativa de evitar mais prejuízos. Ele acrescentou que um dos trabalhadores mencionou que o valor do guincho para remover a carreta do local é de 20 mil reais.

Franklin afirma que faz muitos anos que não é feita a manutenção daquela estrada. Ele ressalta que a manutenção é realizada pelos próprios produtores, já que não possuem máquinas para esse serviço.

Trabalhadores retiram soja de balde para colocar em sacos

Franklin afirma que faz muitos anos que não é realizada a manutenção daquela estrada. O trabalho de manutenção é feito pelos próprios produtores, que não têm as máquinas para esse serviço, como ele menciona. A soja produzida na região de Alegrete é transportada das lavouras até o Porto de Rio Grande por carretas, onde é embarcada em navios para exportação.

A vereadora Fátima Marchezan, da frente de defesa do agronegócio e também produtora de arroz no município, informa que apenas na região do São João, no interior de Alegrete, ainda há cerca de 50 mil sacas de soja para serem colhidas das lavouras. Ela lamenta a situação e afirma estar em contato constante para garantir que as estradas vicinais, onde há maior tráfego de caminhões e carretas, recebam manutenção para escoar a produção do município.

A manutenção das estradas no interior de Alegrete é de responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Pecuária. Tentamos entrar em contato e, até o momento da postagem, não recebemos retorno para saber sobre o cronograma das equipes responsáveis por esse trabalho.