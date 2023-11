Dia de final na Copa dos Campeões em Alegrete

Abrindo a rodada, AABB e Aimoré disputam o terceiro lugar. As duas equipes fizeram boas campanhas durante a competição, já no citadino, ambas equipes ficaram em segundo lugar em suas séries. O confronto acontece a partir das 19h.

A grande final será disputada entre Center Fhotos e AFFA. A equipe comandada pelo técnico Roger Severo está invicta desde a primeira fase do citadino 2023, onde é atual campeã. Já a equipe da AFFA teve em seu primeiro ano um grande feito, o acesso a Série B do campeonato Municipal e promete imprimir dificuldade a equipe da elite do futsal alegretense. A final será disputada a partir das 20h30min e o valor do ingresso será de R$ 5,00, aos interessados os jogos serão transmitidos pelo canal no Youtube/ Jogamaistv