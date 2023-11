Dois novos ônibus são incorporados à frota do transporte coletivo de Alegrete

A cidade de Alegrete recebeu, no último dia 24, a entrega de dois novos ônibus pela empresa Fronteira D’oeste, responsável pelo serviço de transporte coletivo no município. O ato ocorreu na Praça Getúlio Vargas, junto ao Palácio Rui Ramos, e contou com a presença de Prefeito Márcio Amaral, vice Jesse Trindade, proprietário da empresa Rodrigo Perini, secretários e servidores da empresa.

Caburé, servidor público, amante do futebol e dedicado à família, morre aos 61 anos

Durante a solenidade, o presidente da Expresso Fronteira Oeste, Rodrigo Perini, destacou a importância da renovação da frota para a melhoria do atendimento aos usuários. Ele explicou que a aquisição dos novos veículos, avaliada em cerca de um milhão e meio de reais, foi possível graças à segurança jurídica proporcionada pelo contrato de licitação, iniciado em maio de 2022.

Segundo Perini, a renovação da frota era uma necessidade urgente, inicialmente atendida de forma emergencial diante da falta de garantias jurídicas para investimentos mais robustos. Com a vitória na licitação, a empresa pôde realizar esse e os outros aportes significativos, elevando para nove o número de ônibus equipados com ar-condicionado em operação na cidade, representando 80% da frota operante.

Projeto Reciclador repassa a catadores mais de 200 mil reais em carrocinhas e equipamentos

Os novos ônibus foram apontados como modelos modernos e adaptados às necessidades urbanas contemporâneas. Destacam-se pelo conforto, acessibilidade e características ergonômicas tanto para os funcionários, como motoristas e cobradores, quanto para os usuários. O presidente da empresa ressaltou a parceria com a fabricante Mascarello, responsável pela produção das carrocerias, que ampliou o tamanho dos veículos, proporcionando maior altura e espaço entre os bancos.

Motociclista é preso por fuga e manobras perigosas em Alegrete

Perini abordou ainda os desafios enfrentados pela empresa, como os reajustes nos preços dos combustíveis, que impactaram significativamente os custos operacionais. Mesmo diante dessas adversidades, a Expresso Fronteira D’Oeste reafirmou seu compromisso com a qualidade no atendimento ao usuário, anunciando que os novos ônibus serão integrados à frota operante na próxima semana.

Atualmente, a empresa opera em 25 linhas, atendendo integralmente o perímetro urbano e núcleo urbano do Passo Novo. Com 21 ônibus, todos equipados com acessibilidade, a Expresso Fronteira Oeste conta com 27 motoristas, 23 cobradores e mais 15 funcionários no geral, totalizando 75 servidores.

A trajetória da empresa em Alegrete começou em agosto de 2020, de forma emergencial, quando assinou um contrato de seis meses com a Prefeitura para assumir o transporte público, substituindo duas empresas que operavam na cidade há 68 anos. O contrato emergencial foi renovado até que, em março deste ano, a Expresso Fronteira Oeste assinou um contrato de concessão válido por 10 anos, vencendo a primeira licitação da história da cidade.

Ao final das manifestações do Prefeito Márcio Amaral, que citou, assim como o vice-prefeito Jesse Trindade, que os usuários são os beneficiados, pois muitas pessoas dependem do transporte, o presidente da Câmara de Vereadores, Luciano Belmonte, reiterou o impacto no dia a dia da população. Desta forma, um passeio inaugural foi realizado pelas ruas centrais do município.

Um dos carros vai ser destinado à linha Prado- Santa Casa e outro será para linha Piola- Vila Nova. Esse último depende de que algumas ruas da Vila Nova passem por manutenção para que possa rodar nessa vila, informou Cleiton Cajuru.

Apenas a empresa Expresso Fronteira Oeste da cidade de Uruguaiana entrou no processo licitatório depois de 68 anos em que duas empresas Vaucher e nogueira operavam na cidade.