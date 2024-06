Dia de São João – o mais próximo de Jesus

Embora não seja feriado, esta data é parte integral das festas juninas, tradicionais em todo o país durante o mês de junho. Essas festas reverenciam três santos: Santo Antônio (13), São João (24) e São Pedro (29), com São João sendo conhecido como o “santo festeiro”.

São João Batista é visto como o santo mais próximo de Cristo, sendo seu parente de sangue e responsável por batizá-lo no rio Jordão. Nascido na Judeia em 2 a.C., filho de Isabel e Zacarias, João se destacou como pregador nômade, atraindo seguidores para o batismo.

João Batista foi decapitado em 27 d.C. a mando de Herodes, que mantinha um relacionamento adúltero com Herodíades, esposa de seu irmão. No aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou e agradou tanto que ele prometeu conceder qualquer desejo dela. Orientada por Herodíades, a filha pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, já que ele condenava o comportamento do casal.

As festas juninas têm origem nas celebrações pagãs da Antiguidade, onde se comemorava a chegada do verão e se pedia fartura nas colheitas. A Igreja Católica associou esses festejos aos santos celebrados em junho, tornando-se populares nos países ibéricos e, posteriormente, no Brasil Colônia, especialmente no Nordeste.

No Brasil, elementos de outras culturas, como a africana e a indígena, foram incorporados às festas juninas, criando um sincretismo que moldou as comemorações atuais.

