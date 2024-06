Funcionárias do Rotativo denunciam agressões verbais e assédio de alguns motoristas

As mulheres destacaram a gravidade da situação, apontando que, diariamente, enfrentam agressões verbais e assédio enquanto tentam cumprir suas tarefas.

As funcionárias relataram diversas situações em que, ao abordar os motoristas para solicitar a colocação de crédito no sistema de estacionamento, recebem respostas desrespeitosas. Alguns homens insinuam que só colocariam crédito em troca de favores pessoais, outros pedem o número de telefone, e há aqueles que usam palavras ofensivas. As trabalhadoras destacaram que desempenham um trabalho digno, independente das condições climáticas, e muitas delas possuem famílias, sendo casadas ou com namorados, e não deveriam passar por situações de desrespeito diário.

As profissionais mencionaram ainda que, ao adotar uma postura mais direta, são frequentemente rotuladas como mal-educadas, enquanto, se demonstram simpatia, alguns motoristas confundem a intenção, gerando ainda mais desconforto. Esse comportamento tem levado várias trabalhadoras às lágrimas devido à falta de respeito enfrentada.

A reportagem procurou a delegada da 1ª DP de Alegrete, Fernanda Mendonça, que ressaltou a importância de avaliar cada caso individualmente, uma vez que não é possível generalizar as ocorrências. No entanto, a delegada enfatizou que qualquer vítima de ofensa, assédio ou agressão, seja verbal ou física, deve registrar a ocorrência na delegacia. A identificação dos supostos agressores pode ser facilitada por meio da placa do veículo envolvido.