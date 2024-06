Alegretenses são destaque na Copa Efall de futsal em Guaporé

O alegretense Alexandre Bohrer , coordenador técnico das categorias de base da AGE Futsal foi destaque numa importante competição em Guaporé.

No último fim de semana, disputou com a AGE a 2° Copa Efall de Futsal, e venceu a competição com a categoria Sub-17 , vice-campeão com a categoria Sub-13 e arrematou um 3º lugar na categoria Sub-13 no feminino.

Bohrer destacou a importância dos títulos, como preparação para o estadual de futsal nas categorias de base que começam no mês de julho.

Na conquista da categoria Sub-17, a equipe da AGE Futsal teve o gol do título feito pelo alegretense Murilo Gomes, recentemente integrado ao elenco da Guaporé, e já conquistando o título de campeão da 2° Copa Efall.

Na categoria sub-13, os destaques foram os alegretenses Bernardo Marques e Pedro Henrique, que já integravam o time guaporense e vinham de forte crescimento técnico. Para Alexandre, eles foram decisivo na equipe da AGE Futsal na conquista do vice campeonato da Copa Efall.

Fotos: AGE Futsal