Alegrete: semana começa com frio e previsão de geada

De acordo, com a Metsul Meteorologia serão duas massas de ar frio que vão atingir o Rio Grande do Sul nesta semana, com maior intensidade ao longo da semana em Alegrete.

Esse fenômeno marca o início de um período mais prolongado de frio. A madrugada será gélida, com marcas negativas em grande número de cidades e geada em quase todo o estado. Em Alegrete, a segunda-feira (24), teve a mínima na casa dos 8ºC e o sol aparece com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A máxima não passa dos 15ºC.

Na terça-feira (25), o dia será mais frio, a mínima cai para 6ºC e à noite o céu fica nublado e pode chuviscar (2mm). Já na quarta o frio se instala de vez e a máxima atinge 13ºC. Durante a manhã a previsão logo nas primeiras horas do dia é de 7ºC.

Na quinta-feira (27), a expectativa de um amanhecer gelado (3ºC), o tempo será ensolarado, com geada ao amanhecer. Noite com céu limpo. Sem previsão de chuva, a sexta-feira, dia 28, terá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. O mês de junho, que ao lado de julho é o mais frio da climatologia, está sendo caracterizado até agora por temperatura muito acima da média.

Contudo, esta semana traz mudanças. O ar frio, que ingressou pela fronteira pode ter 13ºC no meio da tarde, durante esta semana em Alegrete. O sistema impulsionará ar mais frio e seco no Oeste e Sul. Após sexta-feira, uma nova frente fria avança com chuva. Um ar gelado vai cobrir o estado no próximo fim de semana.

Até o dia 24, já choveu 165 mm em Alegrete no mês de junho de 2024, o que representa 123% da média normal para o mês. Para o sexto mês do ano, a média mensal de chuva é de 134 mm na cidade. No ponto de monitoramento da CPRM no Rio Ibirapuitã em Alegrete, o nível estava 6,12m às 8h15min desta segunda. Nas últimas 120 horas choveu 59,8mm. A cota de atenção do rio está fixada em 7,50m.