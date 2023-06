Dia do citricultor- a família que vive só do plantio de laranja em Alegrete

O Rio Grande do Sul é o sexto produtor nacional, com uma quantidade média de 346.078 toneladas/ano no período de 2018 a 2020, equivalente a 2,1% do total. Segundo a EMBRAPA, desde a década de 90, a cultura de citros tem se expandido especialmente no Médio Alto Uruguai e na Campanha gaúcha.

Giovana Model e esposo Sandro Quadros, na Granja Model em Alegrete

Alegrete não tem tradição da produção de frutas cítricas, mas isso vem aumentando nos últimos anos, de acordo com Sandro Reginaldo Gonçalves de Quadros, que junto com a esposa Giovana Model e filho vivem do trabalho de produzir laranjas. Um ofício que iníciou com o seu José Schwanck Model pai de Giovana que plantava, por hobby na propriedade Granja Model, no Paipasso. Assim que asumiu a propriedade a produtora, o marido e os filhos continuram a produção de cítricos. Hoje são 10 hectares com laranja do céu, de suco, de umbigo, bergamota e limão thaiti.

Atualmente, só os três mantêm a produção e vendem aos quartéis, nas chamadas públicas, Prefeitura, nas feiras da Praça Getúlio Vargas e ainda para Uruguaiana. –São 30 anos em que produzimos as frutas, que nesta época do ano, são as mais saborosas e ricas em vitaminas C, observou Sando. Além das pesssoas saborearem as frutas in natura, elas se transformam em sucos insdustrializados, geléias e muita gente busca o limão para fazer xaropes e outras misturas.

Pomar da Granja Model em Alegrete -RS

Neste 8 de junho se comemora o Dia do Citricultor, dos que produzem as frutas cítricas que tem grande expoente de produção nesta época do ano. Se incluem aqui as laranjas de todas as espécies, bergamotas, pocãs- frutas ricas em Vitamina C que ajudam a fortalecer o sistema imunológico.