Motorista de Alegrete é preso em flagrante; ele se envolveu em grave acidente com morte na BR 290 em Uruguaiana

A PRF atendeu, na noite de quarta-feira (7) um acidente do tipo colisão frontal na BR 290, km 696, município de Uruguaiana-RS, envolvendo 3 veículos: um Fiat Uno emplacado em Uruguaiana; um Chevrolet Vectra emplacado em Alegrete e um Ford Ka com placas de Santa Maria.

No local do acidente, verificou-se, preliminarmente, que o Vectra seguia no sentido Uruguaiana – Alegrete quando ocupou a faixa contrária e colidiu frontalmente com o Uno que seguia no sentido oposto. O Uno capotou e saiu da pista. O Vectra permaneceu na pista. O condutor do Ka, que seguia no mesmo sentido do Vectra, acabou por colidir com ele pouco tempo depois. Uma passageira do Uno, 48 anos, de Uruguaiana, faleceu no local. Outra passageira do mesmo veículo teve lesões graves e o condutor também. Havia mais uma passageira no Uno, a qual teve lesões leves. Já no Ford Ka, todos os quatro ocupantes se lesionaram levemente. O condutor do Vectra teve lesões leves. Foi reprovado no teste de alcoolemia, indicando ingestão de álcool em níveis criminais e foi conduzido à delegacia em flagrante. De acordo com Clic Uruguaiana, o filho da passageira que foi levado em estado grave, também, faleceu no hospital.

Houve interdição total da via desde as 23h até finalização da perícia, retirada dos veículos e do corpo. O SAMU auxiliou no atendimento. A via foi totalmente liberada por volta das 6h da manhã de hoje. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Com informações PRF e foto Clic Uruguaiana