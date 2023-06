Space Fox bate em Palio e foge do local

Segundo informações da Brigada Militar, o condutor da Space Fox colidiu com o Palio que seguia na preferencial e fugiu do local. O veículo Palio estava transitando pela rua Santa Catarina no momento do acidente e os três ocupantes ficaram com lesões leves.

Cavalo de Alegrete é campeão em Lavras do Sul e vai à final da morfologia na Expointer

O cruzamento em questão tem sido palco de recorrentes acidentes, de acordo com relatos dos moradores. A situação tem destacado para a necessidade de medidas que reduzam a velocidade dos veículos nessa área, visando garantir a segurança dos pedestres e condutores.

A falta de um redutor de velocidade no local tem sido apontado como uma das principais razões para os acidentes frequentes. Os moradores destacam que a alta velocidade dos veículos torna o cruzamento perigoso, aumentando o risco de colisões e colocando em risco a integridade física de todos que transitam pela região.

Diante desse cenário, é fundamental que as autoridades competentes avaliem a situação e adotem medidas para garantir a segurança viária no cruzamento das ruas Bhaia e Santa Catarina.