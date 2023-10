Dia do Médico: aquele que cuida e conforta nos momentos mais sensíveis da vida

Share on Email

Neste dia, celebra-se o Dia do Médico – uma profissão indispensável na vida de qualquer pessoa.

Em Alegrete, eles atuam na Santa Casa de Caridade, no Hospital Militar, nas Estratégias de Saúde da Família nos bairros e em inúmeras clínicas particulares, ouvindo e atendendo pacientes, realizando exames e, acima de tudo, oferecendo palavras de conforto e alento quando a doença abate e desestrutura famílias. Para muitos, são considerados os “anjos de branco” que, com seu conhecimento, aliviam imediatamente todas as dores e estão ao lado dos enfermos. Os médicos, sem dúvida, são o diferencial para todos que, muitas vezes, fragilizados, encontram neles a esperança de recobrar a saúde.

A Secretaria da Saúde de Alegrete incorporou, este ano, ao seu quadro mais 10 profissionais médicos que vieram pelo Programa Mais Médicos e atendem nas ESFs. Com isso, a Rede Pública de Saúde completa seu quadro com 44 médicos, e as comunidades dos bairros serão melhor atendidas em suas necessidades de consultas e encaminhamento para exames.