Curso Sargento Anderson abre turmas para os concursos da Prefeitura de Alegrete e Brigada Militar

As aulas terão início no dia 1º de novembro até 28 de fevereiro de 2024, com o preparatório para Prefeitura de Alegrete e para Brigada Militar.

Com mais de 500 aprovações em Concursos Públicos nos seus cursos presenciais, o CSA está localizado em Alegrete no Prédio Instituto Mix, térreo, sala 103, junto a Universidade Unidombosco, Calçadão.



Os cursos estão com valores acessíveis e as aulas serão todos os dias da semana (segunda a sexta) das 19h às 22h, e as inscrições podem ser feitas no endereço do curso nas segundas-feiras das 19h às 20h30min, ou diretamente de forma online pelo link abaixo:

https://cursosargentoanderson.com.br/matricula-online/

Para mais informações entre em contato pelo Whats (55) 9 9928-7006 ou 9 99998-4061 ou no @curso.sgtanderson ou pode entrar diretamente no grupo de Whats das turmas através do link para entrar no grupo do WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/LVsKBIUHLydAaGUyzlGNha

https://chat.whatsapp.com/CYiCiCk1UxG5Qp0COC5Amh