Dia do servidor público é ponto facultativo em Alegrete

Neste dia 28 de outubro é feriado pelo dia do servidor público, os que realizam uma infinidade de serviços na cidade e interior.

Muitas pessoas não sabiam que hoje, seria feriado ( ponto facultativo) e cedo se dirigiram a alguns serviços públicos da Prefeitura e os encontram fechados.

serviços fechados – Dia do Servidor público

A nível estadual, por motivo da eleição neste próximo domingo (30), alguns setores tiveram o feriado do Dia do Servidor Público transferido para o dia 14 de novembro. Porém, Alegrete manteve a data.

O que muitos reclamam é que não foi divulgado e não sabiam que os serviços públicos municipais não estariam atendendo hoje.

Serviços essenciais no município como Moradia Transitória, Conselho Tutelar, Casa de Passagem e coleta de lixo -funcinonado normalmente.

O Decreto de feriados e pontos facultativos municipais sai no início do ano, e só troca em caso de mudança, por escolha dos próprios servidores, explicou o Vice-prefeito e Secretário de Planejamento, Jesse Trindade dos Santos.

Alteração

A alteração no Decreto 56.291, de 29 de dezembro de 2021, que estabeleceu o calendário de feriados e pontos facultativos para ser observado pela administração pública estadual em 2022, foi assinada pelo governador Ranolfo Vieira Júnior na sexta-feira (14/10) e publicado no Diário Oficial do Estado da segunda-feira (17/10).

A transferência do ponto facultativo ocorre periodicamente. No ano passado, ficou na véspera de Finados. Em 2016, também foi transferido para 14 de novembro – de forma a minimizar abstenções no segundo turno da eleição daquele ano, o que se repete agora, tendo em vista que o Dia do Servidor estava originalmente previsto para a antevéspera do domingo de votação (30/10).

O ponto facultativo é válido para os servidores do executivo estadual, incluindo autarquias e fundações públicas. As atividades essenciais do serviço público estadual, como segurança pública e saúde, funcionarão normalmente.